أسعار الذهب تتجه إلى تسجيل أسوأ أداء شهري منذ سبتمبر
الفيدرالي الأميركي يعتزم رفع الفائدة في مارس
تراجع سعر الذهب، اليوم الاثنين، حيث يتجه لتسجيل أكبر انخفاض شهري منذ سبتمبر/أيلول في حين تتوقع الأسواق رفع سعر الفائدة الأميركية على خلفية بيانات اقتصادية، كما أن ارتفاع الدولار أثر على سعر الذهب.
وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1787.70 دولار للأونصة، وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1789.20 دولار.
ويعتزم مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي رفع الفائدة في مارس/آذار بافتراض عدم تأثر الاقتصاد بدرجة كبيرة من انتشار المتحور أوميكرون من فيروس كورونا، وأنه مستمر في النمو بوتيرة صحية، وفق رويترز.
وعلى الرغم من أن الذهب يعد أداة تحوط من التضخم، فإن رفع الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.
وحوم مؤشر الدولار حول أعلى مستوياته في 18 شهرا يوم الجمعة مع ترقب المتعاملين لاجتماعات البنوك المركزية في أستراليا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي. ويجعل ارتفاع الدولار الذهب أعلى كلفة على حاملي العملات الأخرى.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 22.36 دولار للأونصة.
وارتفع البلاتين 0.5% إلى 1012.99 دولار للأوقية، واستقر البلاديوم على 2377.42 دولار للأونصة لكنه في طريقه لتحقيق مكاسب شهرية بنسبة 25% في أفضل مستوى له منذ فبراير/ شباط 2008.
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