المركزي المصري: نمو المعروض النقدي 183% على أساس سنوي

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، الاثنين، نمو المعروض النقدي (ن2) 18.3% على أساس سنوي في ديسمبر /كانون الأول.

وبلغ المعروض النقدي 5.8 تريليون جنيه مصري (371.65 مليار دولار) ارتفاعا من 4.9 تريليون جنيه قبل عام.

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من جهة ثانية، قال عضو مجلس إدارة شركة إيليت للاستشارات المالية، محمد كمال، اليوم الاثنين، إن البورصة المصرية تعاني خلال الفترة الحالية من ضعف السيولة بشكل كبير، وسجلت خلال جلسة أمس الأحد أقل من نصف مليار جنيه، بينما يُقدر المعدل الطبيعي بمتوسط ملياري جنيه للجلسة الواحدة.

وأضاف محمد كمال، في مقابلة مع "العربية"، أن ندرة وافتقار السيولة يمثل حاجزا نفسيا كبيرا لدى المستثمرين، فيما كانت وصلت لمعدلات جيدة في بداية العام، ووصل المؤشر أيضاً إلى مستوى 12100 نقطة، لكنه حاليا يتداول عند مستويات 11500 و11480 نقطة، وهي منطقة تجميع، وننتظر عودته مرة أخرى لمستوى 12 ألف نقطة.