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صندوق "الخبير ريت" يوزع 17.6 مليون ريال على المساهمين

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الخبير ريت مناسبة
الخبير ريت
سوق السعودية

صندوق "الخبير ريت" يوزع 17.6 مليون ريال على المساهمين

عن الفترة من مطلع أكتوبر إلى 31 ديسمبر 2021

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة "الخبير المالية" عن توزيع أرباح على مالكي وحدات صندوق "الخبير ريت" عن الفترة من مطلع أكتوبر 2021 إلى 31 ديسمبر 2021 بقيمة 17.626 مليون ريال.

وأوضحت الخبير المالية في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، أن توزيعات الأرباح النقدية ستشمل 141 مليون وحدة.

وتبلغ نسبة التوزيع إلى السعر الأولى للوحدة 1.25% بواقع 0.125 ريال لكل وحدة، فيما تبلغ نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول 1.474%.

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وتستحق التوزيعات لمالكي الوحدات في الصندوق بنهاية يوم 16 فبراير 2022، وسيتم دفع التوزيعات خلال 30 يوم عمل من تاريخ أحقية التوزيع.

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