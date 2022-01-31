سوق الأسهم السعودية تحقق مكاسب شهرية 9%.. وأسواق الإمارات تتراجع

تراجعت الأسهم في الإمارات العربية المتحدة الاثنين بعد تحقيقها مكاسب على مدى 4 أيام متتالية متأثرة بتوترات جيوسياسية، في حين دعم ارتفاع أسعار النفط الأسهم السعودية، بحسب "رويترز".

صعد النفط اليوم وسط نقص للإمدادات وتوتر سياسي في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط، مما وضع الأسعار على المسار الصحيح لتحقيق أكبر مكاسب شهرية لها منذ نحو عام.

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قال وائل مكارم كبير المحللين الاستراتيجيين لدى إكسنس إن الأسواق تراجعت في دبي وأبوظبي قليلا كرد فعل على التطورات الأحدث، مضيفا أن، في المقابل، كانت السوق السعودية مدعومة بأسعار النفط القوية ويمكن أن تشهد زيادات إضافية.

وأغلق مؤشر أبوظبي متراجعا 0.7% رغم صعود المؤشر 2.5% خلال الشهر. وتراجع سهم بنك أبوظبي الأول ذو الثقل في السوق 2.7%.

كما هبط مؤشر دبي 0.5% مقلصا مكاسبه الشهرية إلى 0.2%. كان سهم بنك الإمارات دبي الوطني الأكثر تأثرا على المؤشر إذ انخفض 3.6%.

ومع ذلك، قفز سهم دبي للاستثمار 7%. وبعد إغلاق السوق، أعلنت الشركة الاستثمارية زيادة تجاوزت 78% في أرباحها للعام بأكمله إلى 619.5 مليون درهم (168.68 مليون دولار).

أغلق المؤشر السعودي على ارتفاع 0.1% ليسجل مكاسب شهرية بنحو 9%، وارتفع سهما مصرف الإنماء والبنك الأهلي السعودي 3.3% و1.1% على التوالي.

أغلق المؤشر القطري على استقرار إذ انخفض سهم بنك قطر الوطني 0.7% وارتفع سهم مسيعيد للبتروكيماويات القابضة 2.3%.

في مصر، قطع مؤشر الأسهم القيادية سلسلة خسائره التي استمرت لست جلسات محققا مكسبا بلغ 0.3%. وارتفع سهم مجموعة طلعت مصطفى 8.6% وسهم المصرية للاتصالات 3.5%.