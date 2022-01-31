التقييمات المرتفعة تضغط على الأسهم الأميركية

ارتفع المؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا في بداية تعاملات اليوم الاثنين، لكنه ما زال في طريقه لتسجيل أسوأ بداية له لهذا العام على الإطلاق مع عزوف المستثمرين عن الأسهم ذات التقييمات المرتفعة في خضم توتر سياسي وتوقعات إزاء رفع أسعار الفائدة.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 34.30 نقطة أو 0.10% إلى 34691.17 نقطة.

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كما فتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 على انخفاض 0.06 نقطة عند 4431.79 نقطة، بينما ارتفع مؤشر ناسداك المجمع 41.62 نقطة أو 0.30% إلى 13812.19 نقطة عند قرع جرس الفتح.

كانت بورصة وول ستريت، الجمعة الماضية، سجلت أفضل يوم لها في 2022 بعد مرحلة من التأثر بالاضطرابات الجيوسياسية وازدياد قوة الاحتياطي الفيدرالي.