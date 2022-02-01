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نمو أرباح سوق دبي 270% إلى 65.7 مليون درهم بالربع الرابع 2021

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سوق دبي

نمو أرباح سوق دبي 270% إلى 65.7 مليون درهم بالربع الرابع 2021

قيم التداول في السوق نمت 10% لتتجاوز 72 مليار درهم

دبي - العربية.نت

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تجاوزت الأرباح الصافية لشركة سوق دبي المالي متوسط توقعات المحللين خلال العام الماضي، رغم تراجعها 25% لتصل إلى نحو 104 ملايين درهم.

أما خلال الربع الأخير من عام 2021، فقد نمت الأرباح الصافية 270% إلى 65.7 مليون درهم لتفوق التوقعات البالغة 27 مليون درهم.

وأوضحت الشركة أن نمو الأرباح جاء بفضل تحسن قيمة التداول خلال العام 2021 إذ نمت 10% لتتجاوز 72 مليار درهم.

وساهم المستثمرون الأجانب بنحو 46% من نشاط التداول.

في هذا السياق، أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع ثلاثة فلوس للسهم عن العام الماضي.

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