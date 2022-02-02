أسهم اليابان ترتفع 1.68% مقتفية أثر البورصة الأميركية

أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع، اليوم الأربعاء، بعد أن حسن صعود الأسهم الأميركية الليلة الماضية الإقبال على المخاطرة، مما دفع المستثمرين لشراء أسهم الشركات ذات التوقعات القوية، كذلك شراء الأسهم التي شهدت عمليات بيع الشهر الماضي.

وارتفع المؤشر نيكاي القياسي 1.68% ليغلق على 27533.60 نقطة، في حين زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.14% إلى 1936.56 نقطة.

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وارتفعت المؤشرات الثلاثة الرئيسية الأميركية الليلة الماضية، بعد أن استوعب المستثمرون الأرباح القوية لشركات أميركية كبرى في مقابل بيانات اقتصادية متباينة ومخاوف متعلقة بالتضخم.

وقفز سهم كيينس لصناعة المعدات الإلكترونية 6.18% بعد أن أعلنت تسجيل أرباح تشغيل قياسية في تسعة أشهر حتي ديسمبر/ كانون الأول.

وزاد سهم مجموعة سوني 4.93% قبيل صدور تقرير نتائج أعمالها المنتظر بعد الإغلاق.

وارتفعت أسهم شركات الطيران لتقود مكاسب مؤشرات القطاعات الفرعية.