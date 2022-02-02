سوق السعودية تتراجع بعد مكاسب 3 جلسات.. والمؤشر دون 12200 نقطة
وسط مبيعات لجني الأرباح
أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج مرتفعة اليوم، لكن البورصة السعودية ارتدت عن ثلاث جلسات من المكاسب وسط مبيعات لجني الأرباح.
واستقرت أسعار النفط، وهي محفز رئيس للأسواق المالية في الخليج، بينما كان المستثمرون ينتظرون نتيجة اجتماع "أوبك+" وبيانات رسمية أميركية بشأن مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة.
وأنهى المؤشر الرئيس للأسهم في بورصة دبي الجلسة مرتفعا 0.1% بدعم من صعود سهم بنك دبي الإسلامي 0.4%.
وفي بورصة أبوظبي، أغلق المؤشر الرئيس للأسهم مرتفعا 0.2% مع ارتفاع سهم مجموعة اتصالات 0.24%.
وأغلق المؤشر القياسي للأسهم السعودية منخفضا 0.8%، عند 12192 نقطة، متأثرا بهبوط سهم البنك السعودي للاستثمار 25.8% مع انتهاء أحقية الأسهم في توزيعات الأرباح.
وتراجع سهم البنك الأهلي السعودي 2.7% على الرغم من الإعلان عن زيادة في أرباحه السنوية.
وقال محللون إن سوق الأسهم السعودية شهدت تصحيحا للأسعار بعد موجة صعود حاد، مع تحرك المستثمرين لتأمين مكاسبهم.
وصعد المؤشر الرئيس للأسهم القطرية 0.3% تقوده زيادة 1.2% في سهم مصرف الريان، في حين قفز سهم المتحدة للتنمية 4.2% قبيل الإعلان عن نتائجها.
إلى ذلك أغلق مؤشر الأسهم القيادية في البورصة المصرية مرتفعا 0.8% مع صعود سهم فوري للمدفوعات الإلكترونية 5.7%.
-
مؤتمر LEAP.. تدشين برنامج المحتوى الرقمي في السعودية بـ4.2 مليار ريالالبرنامج يحوّل المملكة إلى مركز رائد لمحتوى الترفيه الرقمي والإنتاج الإعلامي اقتصاد
-
عجز المعاملات الجارية في مصر يسجل 4 مليارات دولار بالربع الثالثمقارنة مع 2.8 مليار دولار خلال الربع الثالث من 2020 اقتصاد
-
بيك الباتروس المصرية ترفع حصتها الفندقية لـ14.1 ألف غرفة في 2022ستضيف 3 فنادق جديدة بطاقة استيعابية 1600 غرفة بالنصف الثاني من 2022 شركات