اليورو يحافظ على قوته مع تأثر الدولار بتحسن معنويات المخاطرة

ارتفع اليورو اليوم، لليوم الثالث على التوالي بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 20 شهرا الأسبوع الماضي، مع ترقب الأسواق لبيانات التضخم في منطقة اليورو بحثا عن إشارات حول الخطوة التالية للبنك المركزي الأوروبي.

وتعرض اليورو لضغوط مؤخرا، حيث انخفض 8% في ثلاثة أشهر، وسط توقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سينضم إلى البنوك المركزية في رفع أسعار الفائدة.

مادة اعلانية

وقبيل ظهور بيانات التضخم في الاتحاد الأوروبي المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، واجتماع البنك المركزي الأوروبي غدا، صعد اليورو 0.14% إلى 1.12865.

ودفعت بيانات التضخم القوية في ألمانيا المستثمرين هذا الأسبوع إلى النظر في احتمالية اتخاذ البنك المركزي الأوروبي خطوات أسرع مما كان متوقعا باتجاه تشديد السياسة النقدية.

في غضون ذلك، تراجع الدولار بعد أن قفز إلى أعلى مستوياته منذ 19 شهرا الأسبوع الماضي بالتوازي مع الإقبال على المخاطرة جراء تراجع مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي عن تطبيق زيادات كبيرة محتملة في أسعار الفائدة خلال العام الجاري.

وقالت مجموعة من مسؤولي الاحتياطي الاتحادي، إنهم سيرفعون أسعار الفائدة في مارس المقبل، لكنهم كانوا متحفظين في حديثهم حول ما قد يتبع ذلك، مشيرين إلى رغبتهم في إبقاء الخيارات مفتوحة نظرا لضبابية توقعات التضخم.

ومقابل سلة من العملات، انخفض الدولار لليوم الثالث 0.11% إلى 96.162، مع صعود المؤشرات الرئيسة في أسواق الأسهم العالمية، مما أضر ببعض جاذبيته كملاذ آمن.

وصعد الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوياته في تسعة أيام مقابل الدولار، مرتفعا 0.05% إلى 1.3533 دولار.

وتوقع المستثمرون بأن تبلغ الزيادة المتوقعة في سعر الفائدة الأساسي لبنك إنجلترا 25 نقطة أساس ليصل إلى 0.5% غدا.