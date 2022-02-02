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"النهدي الطبية" تخطط لجمع 4.9 مليار ريال من طرح 30% من أسهمها بالسعودية

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سوق السعودية

"النهدي الطبية" تخطط لجمع 4.9 مليار ريال من طرح 30% من أسهمها بالسعودية

قد يكون الأكبر منذ طرح "أرامكو السعودية"

دبي - العربية.نت

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تخطط "النهدي الطبية"، أكبر سلسلة صيدليات في السعودية، لجمع نحو 1.3 مليار دولار (4.9 مليار ريال) من طرح عام أولي في الأشهر القليلة المقبلة.

وقد يكون هذا الطرح أكبر إدراج في السعودية منذ طرح "أرامكو السعودية" للاكتتاب العام في عام 2019 وذلك بحسب ما أشارت مصادر لوكالة بلومبرغ.

وعينت شركة النهدي الطبية الوحدة المحلية لبنك HSBC وذراع بنوك الاستثمار التابع للبنك الأهلي السعودي، لإدارة بيع حصة 30% من الشركة في سوق الأسهم السعودية.

هيئة السوق السعودية تُقر طرح 30% من "النهدي الطبية" للاكتتاب العام شركات سوق السعودية هيئة السوق السعودية تُقر طرح 30% من "النهدي الطبية" للاكتتاب العام

وأشارت المصادر إلى أن الشركة تسعى للحصول على تقييم يصل إلى نحو 16 مليار ريال في الطرح العام الأولي.

الجدير بالذكر أن شركة النهدي الطبية والمملوك نصفها من قبل شركة الاستثمار "سدكو القابضة" التي يقع مقرها في جدة، حصلت على موافقة الجهات التنظيمية على الإدراج في ديسمبر الماضي.

وكانت هيئة السوق السعودية وافقت على طلب شركة النهدي الطبية طرح 39 مليون سهم للاكتتاب العام في ديسمبر الماضي.

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