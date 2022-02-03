سوق السعودية
إدراج وتداول أسهم "العبيكان للزجاج" في سوق نمو الاثنين المقبل
سيكون إدراج مباشر برمز تداول 9531
أعلنت "تداول السعودية" أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة العبيكان للزجاج في نمو – السوق الموازية اعتباراً من يوم الاثنين 06/07/1443 هـ الموافق 07/02/2022م.
وقالت "تداول" في بيان اليوم الخميس إن إدراج "العبيكان" سيكون إدراجا مباشرا برمز تداول 9531 وبالرمز الدولي SA15GG54KTH8.
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وستكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.
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