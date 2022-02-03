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إدراج وتداول أسهم "العبيكان للزجاج" في سوق نمو الاثنين المقبل

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شركة العبيكان للزجاج
شعار شركة العبيكان للزجاج
سوق السعودية

إدراج وتداول أسهم "العبيكان للزجاج" في سوق نمو الاثنين المقبل

سيكون إدراج مباشر برمز تداول 9531

دبي - العربية.نت

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أعلنت "تداول السعودية" أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة العبيكان للزجاج في نمو – السوق الموازية اعتباراً من يوم الاثنين 06/07/1443 هـ الموافق 07/02/2022م.

وقالت "تداول" في بيان اليوم الخميس إن إدراج "العبيكان" سيكون إدراجا مباشرا برمز تداول 9531 وبالرمز الدولي SA15GG54KTH8.

وستكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.

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