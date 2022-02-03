اليورو
اليورو يرتفع بعد إبقاء المركزي الأوروبي على الفائدة دون تغيير
ارتفع اليورو اليوم الخميس بعد اجتماع البنك المركزي الأوروبي الذي أبقى الفائدة الرئيسية ثابتة عند 0% كما كان متوقعا.
وارتفع اليورو قليلا إلى 1.1363 دولار بعد ارتفاعه بنحو 2%، في الجلسات الثلاث الماضية.
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كان البنك المركزي الأوروبي، قد أعلن عن نهاية دعمه الرئيسي لمواجه تداعيات جائحة كورونا في نهاية مارس 2022.
وأبقى المركزي الأوروبي، خلال اجتماعه السابق في منتصف ديسمبر 2021، معدلات الفائدة الأساسية عند مستوياتها الصفرية، ومعدلات الفائدة على الودائع عند -0.5%.
وذكر المركزي الأوروبي، أنه سيتم تخفيض مشتريات السندات كجزء من برنامج الشراء الطارئ تجاه الوباء بمقدار 1.850 مليار يورو، في الربع الأول من عام 2022.
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