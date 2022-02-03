انطلاق اكتتاب الأفراد في طرح "علم" 7.2 مليون سهم.. اليوم
سعر الطرح النهائي 128 ريالا للسهم
تنطلق اليوم الخميس، مرحلة اكتتاب الأفراد في الطرح العام الأولي لشركة "علم"، وتستمر حتى يوم الأحد 6 فبراير 2022.
وخصصت الشركة 7.2 مليون سهم عادي تمثل نسبة 30%، من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد كحد أقصى.
وحددت سعر الطرح النهائي بـ 128 ريالا للسهم.
وأتمت الشركة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة بتغطية نحو 69.5 مرة، بإجمالي حجم طلبات مقدمة قيمتها قرابة 213.2 مليار ريال.
وبلغ عدد أسهم الطرح التي تم تخصيصها مبدئيا للفئات المشاركة 24 مليون سهم تمثل 100% من إجمالي الطرح.
كانت شركة "علم" قد أعلنت في ديسمبر الماضي نشرة الإصدار الخاصة بطرح 24 مليون سهم من أسهمها تمثل 30% من رأس المال البالغ 800 مليون ريال، للاكتتاب العام في السوق الرئيسية لتداول السعودية.
وتقدم شركة علم حلول الأعمال التقنية المتكاملة والحلول الرقمية للقطاعين العام والخاص، وهي مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة.
تخدم الشركة 30 مليون عميل، ويعمل بها 1400 موظف، وتستثمر في الكفاءات البشرية عن طريق تدريب 1400 طالب.
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