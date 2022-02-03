مؤشر نيكاي يتراجع 0.74% بداية التعاملات في طوكيو

فتح المؤشر نيكاي الياباني، اليوم الخميس، على تراجع 0.74%، مسجلا 27330.96 نقطة.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.58%، إلى 1925.27 نقطة.

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تأتي هذه التراجعات بعد أن أغلقت المؤشرات القياسية الثلاثة لبورصة وول ستريت على مكاسب الأربعاء، مواصلة الصعود لرابع جلسة على التوالي بعد بداية مضطربة للعام، بدعم من مكاسب قوية لأسهم ألفابت، الشركة الأم لغوغل، وأدفانسد مايكرو ديفايسز لصناعة الرقائق الإلكترونية.

وأغلق سهم ألفابت مرتفعا أكثر من 7%، بعد يوم من إعلان الشركة عن مبيعات فصلية قياسية وكشفها النقاب عن خطة لتقسيم سهمها إلى 20 سهما لجعله أكثر جاذبية لمستثمري التجزئة.

وبحسب بيانات أولية، أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي مرتفعا 42.77 نقطة، أو 0.91%، إلى 4589.03 نقطة في حين صعد المؤشر ناسداك المجمع 67.09 نقطة، أو 0.46%، لينهي الجلسة عند 14413.10 نقطة.

وأغلق المؤشر داو جونز الصناعي مرتفعا 211.07 نقطة، أو 0.60 %، إلى 35624.21 نقطة.