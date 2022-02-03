مصر تستعد لأكبر موجة طروحات حكومية بالبورصة في 2022

تستهدف الحكومة المصرية، طرح حصص في ما يصل إلى 10 شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية خلال هذا العام، وفق تصريحات لوزير المالية المصري، محمد معيط.

ومؤخراً، كثفت الحكومة المصرية رسائلها بشأن برنامج الطروحات العامة، إذ أجرى عدد من الوزراء مقابلات رفيعة المستوى للتأكيد على التزام الحكومة بزيادة الملكية الخاصة في الشركات المملوكة للدولة.

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وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، تعهد وزير المالية المصري، باستئناف برنامج الطروحات الحكومية في مارس، وهو الذي جاء بعد أيام قليلة من قول وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، هالة السعيد، إن الحكومة المصرية قد تبيع حصصا كل شهر أو شهرين من خلال الطرح بالبورصة.

جاءت تصريحات معيط، أمس، بعد فترة قصيرة من إعلان رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، عن استهداف الحكومة إدراج "أكبر عدد ممكن من الشركات المملوكة للدولة" في البورصة المصرية خلال العام الحالي 2022.

وتواصل الزخم حول الطروحات بالبورصة منذ نجاح طرح شركة التكنولوجيا المالية "إي فاينانس" وأيضا الطرح الثانوي لشركة أبو قير للأسمدة بنهاية العام الماضي.

أول الطروحات المتوقعة يتمثل في شركة نادي غزل المحلة لكرة القدم، حيث تعتزم الشركة طرح نحو 67.5% من أسهمها في اكتتاب عام في أوائل فبراير الجاري، ومن المتوقع أن يجمع الطرح 135 مليون جنيه بعد جذب 37 مليون جنيه من المستثمرين المؤسسيين خلال الطرح الخاص، وفق ما ذكرته نشرة "إنتربرايز".

ستكون هناك أيضا طروحات ثانوية واكتتابات عامة أخرى، حيث يمكن لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير أخيرا المضي قدما في طرحها الثانوي بحلول منتصف عام 2022.

في الوقت نفسه، تخطط أيضا شركة "موبكو" لطرح حصة من أسهمها في البورصة قبل نهاية العام المالي الحالي، وفقا لما قاله وزير قطاع الأعمال هشام توفيق في نوفمبر الماضي.

وفي غضون ذلك، قال "توفيق"، إن البورصة المصرية يمكن أن تشهد الطرح العام الأولي المرتقب لبنك القاهرة بعد تأجيله بسبب الجائحة في وقت سابق. ومن المتوقع أيضا طرح شركة مصر لتأمينات الحياة، التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين، خلال النصف الثاني من هذا العام.