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أسعار الذهب ترتفع.. المكاسب الأسبوعية تقترب من 1%

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سعر الذهب

أسعار الذهب ترتفع.. المكاسب الأسبوعية تقترب من 1%

ارتفع السعر في المعاملات الفورية إلى 1805.90 دولار للأونصة

دبي - العربية.نت

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ارتفعت أسعار الذهب مع تراجع الدولار اليوم الجمعة إذ تنتظر الأسواق تقرير الوظائف الأميركية الذي قد يؤثر على ميل مجلس الاحتياطي الاتحادي لتشديد السياسة النقدية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1805.90 دولار للأونصة. وصعدت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.2% إلى 1807.20 دولار.

وقال إيليا سبيفاك الخبير في تداول العملات في ديلي فوركس إنه إذا شجع تقرير الوظائف الأميركية الميل العام داخل مجلس الاحتياطي إلى تشديد السياسة النقدية فمن المفترض أن يؤدي ذلك إلى تراجع كبير في أسعار الذهب.

وارتفع الذهب بنحو 0.9% هذا الأسبوع حيث أدى تراجع الدولار إلى زيادة الإقبال على المعدن النفيس.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 22.47 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين 0.4% إلى 1029.49 دولار وزاد البلاديوم 0.9% إلى 2344.98 دولار.

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