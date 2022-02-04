9 مليارات جنيه مكاسب الأسهم المصرية في أسبوع

تمكنت البورصة المصرية من تحقيق مكاسب أسبوعية جيدة بدعم صعود أسهم المؤشر الرئيسي وتسجيله ارتفاعات كبيرة.

وفق التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، ربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نحو 9.1 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي، ليغلق عند مستوى 749.9 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.2%.

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كما صعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 397.4 مليار جنيه إلى 440.8 مليار جنيه، بنسبة نمو 10.9%، وتراجع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 114 مليار جنيه إلى 132.2 مليار جنيه بنسبة نمو 16%.

أيضاً، ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 511.4 مليار جنيه إلى 573 مليار جنيه بنسبة نمو 12.1%، وصعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2.4 مليار جنيه إلى 2.5 مليار جنيه، بنسبة نمو 2.6%.

على صعيد المؤشرات، ارتفع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 11638.06 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.55% ليغلق عند مستوى 2163.20 نقطة.

كما سجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" صعودًا بنحو 2.12% ليغلق عند مستوى 3193.02 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 1.83% ليغلق عند مستوى 13853.78 نقطة،. وفي المقابل، تراجع مؤشر "تميز" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 4702.37 نقطة.

بالنسبة للتداول، فقد ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 52.8 مليار جنيه خلال الأسبوع، في حين بلغت كمية التداول نحو 1.529 مليار ورقة منفذة على 152 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 33.1 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 1.292 مليار ورقة منفذة على 125 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

أما مؤشر "تميز" فقد بلغ إجمالي قيمة التداول به نحو 9.9 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 42.7 مليون ورقة منفذة على 1337 عملية خلال الأسبوع المنتهى، واستحوذت الأسهم على 7.48% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 92.52%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

وتوزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة في مؤشرات البورصة بين 2.1 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسي للبورصة بحجم تداول 348.1 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 59.4 ألف عملية.

وبلغت قيمة التداول بأسهم "إيجي إكس 70" نحو 664.6 مليون جنيه، بحجم تداول 905.2 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 52.3 ألف عملية، كما بلغت قيمة التداول بأسهم مؤشر "إيجي إكس 100" نحو 2.97 مليار جنيه بحجم تداول 1.01 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 111.8 ألف عملية.