السيارات والبنوك بصدارة القطاعات الرابحة والنشطة بسوق مصر

كشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، عن تصدر قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات 15 قطاعاً صاعداً خلال تعاملات الأسبوع الماضي بعدما سجل ارتفاعاً بنسبة 6.4%، تلاه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 3.7%، يليه قطاع العقارات بنسبة 2.9%.

وفي المركز الثالث حل قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 2.6%، ثم قطاعي التجارة والموزعون وخدمات النقل والشحن بنسبة 2.3%، وصعد قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 2.1%، وقفز قطاعي الأغذية والمشروبات والتبغ والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.6%.

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كما ارتفع قطاع الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 1.4%، أعقبه قطاعا مواد البناء والبنوك بنسبة 1.1%، يليه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.7%، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.4%، وأخيرًا قطاع الموارد الأساسية بنسبة 0.2%، فيما تراجع قطاعي الخدمات التعليمية والورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 4.5%، و 0.1%، على التوالي.

فيما تصدر قطاع البنوك ترتيب القطاعات المتداولة بالبورصة المصرية، من حيث قيمة التداول خلال جلسات الأسبوع الماضي، بعدما سجل حجم تداول بلغ 42.9 مليون ورقة بقيمة 947.8 مليون جنيه.

وجاء قطاع العقارات في المركز الثاني بحجم تداول قدره 303.5 مليون ورقة، بقيمة 824.3 مليون جنيه، فيما احتل قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، الترتيب الثالث بحجم تداول بلغ 219.3 مليون ورقة بقيمة 431.5 مليون جنيه، تلاه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات في المركز الرابع بحجم تداول 256.4 مليون ورقة بقيمة 382.6 مليون جنيه، ثم قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ في المركز الخامس بحجم تداول بلغ 53.4 مليون ورقة بقيمة 284.5 مليون جنيه.

وفى المركز السادس، حل قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بحجم تداول بلغ 142.8 مليون ورقة منفذة بقيمة 207.4 مليون جنيه، ثم قطاع الموارد الأساسية بحجم تداول بلغ 24.2 مليون ورقة منفذة بقيمة 188.7 مليون جنيه، ثم قطاع السياحة والترفيه بحجم تداول بلغ 62.7 مليون ورقة منفذة بقيمة 154.7 مليون جنيه، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بحجم تداول 68.8 مليون ورقة منفذة بقيمة 108.9 مليون جنيه، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بحجم تداول بلغ 65.3 مليون ورقة منفذة بقيمة 90.9 مليون جنيه.

وحل قطاعا الورق ومواد التعبئة والتغليف والمرافق، فى المركزين الأخيرين على التوالى، وبلغ حجم تداول الأول 5.6 مليون ورقة منفذة بقيمة 5 ملايين جنيه، الثانى بحجم تداول 106 آلاف ورقة بقيمة 3.7 مليون جنيه.