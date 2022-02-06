سوق السعودية تقود مكاسب بورصات المنطقة بدعم من ارتفاع أسعار النفط

أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على ارتفاع اليوم الأحد، بدعم من ارتفاع أسعار النفط، حيث قاد المؤشر السعودي المكاسب.

وصعدت أسعار النفط الخام، المحفز الرئيس للأسواق المالية في الخليج، إلى أعلى مستوياتها في سبع سنوات يوم الجمعة الماضي، وسط مخاوف مستمرة من تعطل الإمدادات.

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وصعد المؤشر السعودي 0.5% إلى 12204 نقاط، بقيادة سهم مصرف الراجحي الذي زاد 0.5% وسهم بنك الرياض الذي ارتفع 2.7%.

وارتفع المؤشر القطري 0.2%، إذ تقدم سهم قطر للوقود 2.1%، بحسب وكالة "رويترز".

وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤشر الأسهم القيادية المصري مرتفعا 0.4% مع صعود سهم البنك التجاري الدولي 0.7%.

وقال البنك المركزي المصري اليوم، إن احتياطيات النقد الأجنبي ارتفعت إلى 40.98 مليار دولار في يناير من 40.93 مليار في ديسمبر.

وترتفع احتياطيات النقد الأجنبي منذ يونيو 2020، بعد أن تراجعت إلى نحو 36 مليار دولار من نحو 45.5 مليار دولار بسبب آثار جائحة فيروس "كورونا".