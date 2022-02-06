بنوك عالمية تتوقع الطلب المحموم على الطروحات الأولية في السعودية والخليج

توقع بنكا JP MORGAN وCITI BANK استمرار الطلب المحموم على الطروحات الأولية في الخليج وخصوصاً في السعودية.

ذكر CITI BANK أن المستثمرين العالميين يتجنبون الدخول في الاكتتابات العامة الأولية في كل من الولايات المتحدة وأوروبا ويفضلون الطروحات السعودية خاصة بعد أن أظهرت الأرقام إقبالا كبيرا من قبل المؤسسات على الاكتتاب العام لشركة علم.

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قال الرئيس التنفيذي لشركة رصانة المالية عبدالله الربدي، في مقابلة "العربية"، إن التغيير في أسعار الفائدة سيؤثر على تقييم الشركات بشكل محدود، متوقعا أن تدرج أرامكو مزيدا من أسهمها في عدة أسواق.

ذكر الربدي أن نمو أرباح بنكي البلاد والجزيرة الفصلية تباطأ، وهو ما قد يؤثر على مكررات الربحية للبنكين، موضحا أن نتائجهما تظهر تراجعا في نمو صافي الدخل، في مقابل أن مكررات الربحية قد تكون مرتفعة لهما بعد النتائج.

بدورها تطلق شركة النهدي الطبية هذا الأسبوع أكبر عملية طرح عام لأسهم في سوق تداول من الاكتتاب العام لشركة أرامكو في العام 2019.

واضطرت شركات عالمية كبيرة لإلغاء طروحاتها الأولية هذا العام بسبب اضطرابات الأسواق، حيث تم إلغاء طروحات بأكثر من أربعة مليارات دولار حتى الآن في الولايات المتحدة وأوروبا.

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 0.5% ليكسب 62.07 نقطة ويقفل عند مستوى 12204.45 نقاط, بتداولات بلغت قيمتها 5.4 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 147 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 260 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 105 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 79 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أمانة للتأمين، وعناية، ومتطورة، وبتروكيم، والمجموعة السعودية الأكثر ارتفاعًا أما أسهم شركات عذيب للاتصالات، وهرفي للأغذية، والاستثمار، ومكة، والمتحدة للتأمين الأكثر انخفاضًا في التعاملات حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و 2.56%.

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، ودار الأركان، وكيان السعودية، ومتطورة، وزين السعودية الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات متطورة، والراجحي، والإنماء، وسابك، وسابك للمغذيات الزراعية الأكثر نشاطًا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 102.20 نقطة ليقفل عند مستوى 25316.80 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 68 مليون ريال وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 440 ألف سهم تقاسمتها 3126 صفقة.