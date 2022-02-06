مصر.. "الرقابة المالية" تُقر مضاعفة رأسمال "فوري" إلى 1.65 مليار جنيه

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر على مضاعفة رأسمال شركة "فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية"، من 853.6 مليون جنيه إلى 1.65 مليار جنيه، عبر الاكتتاب.

واعتمدت الهيئة مضاعفة رأسمال الشركة المرخص به من مليار جنيه إلى ثلاثة مليارات جنيه.

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وتأتي الزيادة بمقدار 800 مليون جنيه مقيمة على 1.6 مليار سهم، بقيمة اسمية عند 50 قرشا للسهم الواحد.

وأفادت "الرقابة المالية" بأنه سيتم سداد قيمة الزيادة في رأسمال الشركة لكل مساهم حسب مساهمته في رأس مال الشركة مع تداول حقوق الأقلية في الاكتتاب منفصلا عن السهم الأصلي.

وكانت شركة "فوري" كشفت عن خططها لزيادة رأس المال المصدر بمبلغ 800 مليون جنيه، زيادة نقدية تسدد نقدا لصالح قدامى المساهمين.

وتستخدم حصيلة الزيادة لتمويل توسعات "فوري" المستقبلية في الخدمات المالية لكل من المستهلكين والتجار، إضافة إلى زيادة عروض الشركة على تطبيق "myfawry".

وستسهم الزيادة في وضع الشركة في صدارة الشركات التي لديها فرصة لتطبيق "Super App" في مصر، علاوة على تعزيز مكانة الشركة في جذب أكبر عدد من التجار وسلاسل التوريد.

وسيتم توجيه جزء من حصيلة الزيادة لتنفيذ استراتيجية الشركة الاستثمارية والتي ترتكز على التوسع في الابتكار ودعم منظومة الشركات الناشئة عالية النمو وشركات التكنولوجيا المالية، والتي تعد بدورها مكملة لعروض الشركة من خلال التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجيستية وخدمات التكنولوجيا المالية وتكنولوجيا التأمين وغيرها من القطاعات.

ووافق مجلس إدارة الشركة على مقترح زيادة رأس المال المصدر بالقيمة الاسمية لتمويل المشروعات وخطط الشركة التوسعية في حال الموافقة عليها من الجمعية العامة للشركة، والحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية بالموافقة على زيادة رأس مال الشركة.

وشملت قرارات المجلس الموافقة على إنشاء برنامج شهادات الإيداع الأميركية للنظر في إمكانية قيد جزء من أسهم الشركة في الولايات المتحدة، في إطار طرح ثانوي مسجل في لجنة الأوراق المالية والبورصة بأميركا.

ولفتت الشركة إلى أنه لم يتم تحديد توقيت الطرح أو عدد شهادات الإيداع والسعر المفتوح لإصدارها.

وأوضحت أن إتمام الطرح يخضع لظروف واحتياجات السوق وإصدار الموافقات الرقابية من الجهات ذات العلاقة وموافقة المساهمين.

وكانت شركة "فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية"، أعلنت اعتزامها تأسيس شركة جديدة في مجال التمويل الاستهلاكي برأسمال 10 ملايين جنيه، مملوكة بالكامل لشركة "فوري" وشركاتها التابعة.

وتهدف الشركة الجديدة إلى التوسع في مجال الحلول المالية والتي تقدمها حاليا من خلال شركائها من البنوك ومزودي الخدمات، بالإضافة إلى ترسيخ مكانة الشركة باعتبارها منصة رائدة في الخدمات المالية.

وبينت "فوري" أن الشركة الجديدة ستتيح لشركائها سهولة الوصول إلى التمويل الاستهلاكي، وذلك عبر طرح عدة منتجات تمويلية من بينها خدمة "اشترِ الآن وادفع لاحقًا".

وتأتي هذه الخطوة بالتماشي مع استراتيجية الشركة التي تستهدف تقديم خدمات جديدة لعملائها عبر مختلف قنواتها ونقاطها البيعية.