أسعار الذهب عند أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع

بلغت أسعار الذهب اليوم الاثنين، أعلى مستوياتها في أكثر من أسبوع، إذ ساعدت الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار النفط في التخفيف من أثر زيادة عوائد سندات الخزانة الأميركية بعد تقرير إيجابي للوظائف، في حين تدعّم الإقبال على المعدن أيضا بانخفاض الأسهم.

وبحسب وكالة "رويترز"، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1810.85 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 27 يناير الماضي عند 1814.91 دولار في وقت سابق من الجلسة.

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كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1811.70 دولار.

وقال الشريك الإداري في "إس.بي.آي أسيت ماندجمنت"، ستيفن إينيس، إن "العامل الأكبر في التضخم حاليا، بخلاف مشكلات سلاسل التوريد، هو أسعار النفط، وهذه مشكلة بغض النظر عن مدى ارتفاع أسعار الفائدة".

وكان خام "برنت" بلغ أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2014.

ومما حد من مكاسب الذهب صعود الدولار، في حين ظلت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات قريبة من أعلى مستوياتها منذ ديسمبر 2019 التي سجلتها يوم الجمعة.

ومن المقرر صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة لشهر يناير، الخميس المقبل، وقد تتعزز خطة مجلس الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة إذا جاءت البيانات قوية، وذلك بعد أن أظهر تقرير التوظيف في الولايات المتحدة أن الوظائف غير الزراعية قفزت 467 ألف وظيفة الشهر الماضي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1.2% إلى 22.74 دولار للأوقية، فيما استقر البلاتين عند 1023.52 دولار، وصعد البلاديوم 0.7% إلى 2301.19 دولار.