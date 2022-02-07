إغلاقات متباينة لبورصات المنطقة مع تراجع أسعار النفط

أغلقت أسواق الأسهم في الشرق الأوسط متباينة اليوم، مع تراجع أسعار النفط، حيث هبط مؤشر الأسهم القيادية في مصر بأكثر من 1% مسجلا أكبر هبوط في حوالي ثلاثة أسابيع، بحسب ما أفادت وكالة "رويترز"

وتراجعت أسعار النفط بفعل علامات على تقدم في المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران قد يؤدي إلى رفع العقوبات الأميركية عن مبيعات النفط الإيرانية، وهو ما غطى على شح في إمدادات الخام.

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وأنهى المؤشر القياسي للأسهم السعودية "تاسي" جلسة التداول مرتفعا 0.4% بدعم من أسهم شركات المواد الأساسية والطاقة.

وأغلق المؤشر الرئيس للأسهم في بورصة دبي مرتفعا 0.6% مدعوما بمكاسب لأسهم بنك الإمارات دبي الوطني وشركة دبي للاستثمار.

وصعدت أسهم بنك دبي الإسلامي 0.5% بعد أن أظهرت وثيقة أن أكبر مصرف إسلامي في دولة الإمارات، عين بنوكا لترتيب إصدار لصكوك مقومة بالدولار الأميركي لأجل خمس سنوات.

وفي بورصة أبوظبي، أغلق المؤشر الرئيسي للأسهم بلا تغير يذكر.

وأنهى المؤشر القطري الجلسة منخفضا 0.04%، مرتدا عن خمس جلسات متتالية من المكاسب، متأثرا بخسائر لأسهم الطاقة غطت على مكاسب لأسهم المرافق.

وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤشر الأسهم القيادية في البورصة المصرية منخفضا 1.2%، وهي أكبر خسارة ليوم واحد منذ 19 يناير الماضي.