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إقرار زيادة رأسمال بنك البلاد لـ10 مليارات ريال عبر منح أسهم مجانية

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سوق السعودية

إقرار زيادة رأسمال بنك البلاد لـ10 مليارات ريال عبر منح أسهم مجانية

سيتم تسديد قيمة الزيادة عن طريق تحويل مبلغ 2.5 مليار ريال من بند "الأرباح المبقاة"

دبي - العربية.نت

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وافقت هيئة السوق المالية السعودية على طلب بنك البلاد زيادة رأسماله من 7.5 مليار ريال إلى 10 ريالات وذلك بمنح سهم واحد مجاني مقابل كل 3 أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سوف يحدد مجلس إدارة البنك تاريخه في وقت لاحق.

وبحسب بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول"، سيتم تسديد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ 2.5 مليار ريال من بند "الأرباح المبقاة"، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من 750 مليون سهم إلى 10 ملايين سهم، بزيادة قدرها 250 مليون سهم.

وذكرت الهيئة أنه لا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية ستة أشهر من تاريخ هذه الموافقة وعلى أن يستكمل البنك الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

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