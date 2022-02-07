إقرار زيادة رأسمال بنك البلاد لـ10 مليارات ريال عبر منح أسهم مجانية
سيتم تسديد قيمة الزيادة عن طريق تحويل مبلغ 2.5 مليار ريال من بند "الأرباح المبقاة"
وافقت هيئة السوق المالية السعودية على طلب بنك البلاد زيادة رأسماله من 7.5 مليار ريال إلى 10 ريالات وذلك بمنح سهم واحد مجاني مقابل كل 3 أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سوف يحدد مجلس إدارة البنك تاريخه في وقت لاحق.
وبحسب بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول"، سيتم تسديد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ 2.5 مليار ريال من بند "الأرباح المبقاة"، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من 750 مليون سهم إلى 10 ملايين سهم، بزيادة قدرها 250 مليون سهم.
وذكرت الهيئة أنه لا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية ستة أشهر من تاريخ هذه الموافقة وعلى أن يستكمل البنك الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.
-
اكتتاب "دار المعدات الطبية".. تغطية شريحة الأفراد 34 مرةبلغ عدد المشاركين الأفراد 462.19 ألف مكتتب أسواق المال
-
تابعة لـ"المراعي" تستحوذ على 25% من "الحديثة للمواد الغذائية" بـ250 مليون رياليمول الاستحواذ بالكامل من التدفقات النقدية التشغيلية لشركة المراعي شركات
-
"Playhera" للعربية: لدينا موافقات مبدئية للتوسع في 5 دولمنصة مبتكرة تضم نموذج عمل جديد خاص بالألعاب والرياضات الإلكترونية غداء عمل