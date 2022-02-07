الأسهم الصينية تصعد في محاولة للحاق بركب الأسواق العالمية

ارتفعت الأسهم الصينية عقب عودة التداول بعد عطلة استمرت أسبوعًا، مع تعزيز المعنويات من خلال قفزة يوم الجمعة في الأسماء المدرجة في هونغ كونغ وتخفيف المخاوف بشأن القيود التنظيمية على قطاع التكنولوجيا في البلاد.

ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 1.6٪ اعتبارًا من استراحة منتصف اليوم الاثنين، ليقلص تقدمًا سابقًا بنسبة 2.4٪. وفي حين أن المؤشر لا يزال في طريقه لتحقيق أفضل أداء له في عطلة رأس السنة القمرية الجديدة منذ عام 2019، فإن مكاسبه تتبع الارتفاع الذي شوهد في هونغ كونغ عندما أعيد افتتاح الأسواق هناك يوم الجمعة.

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وحتى مع ارتفاع الأسهم العالمية، قد تكافح الأسهم في البر الرئيسي لمواكبة أي زخم صعودي أولي نظرًا لارتباطها الضعيف بالأسواق الخارجية، ما لم يتخذ صانعو السياسة المزيد من الخطوات لاستعادة ثقة المستثمرين. وقد انغمس مؤشر CSI 300 في سوق هابطة قبل العطلة مباشرة حيث طغت المخاوف بشأن الاقتصاد الضعيف وأزمة ديون قطاع العقارات على التيسير النقدي لبكين، وفق ما أفادت به "بلومبرغ".

ويتعين على المتداولين العائدين من فترة الراحة الطويلة مواجهة تحديات تتراوح من بيانات التصنيع والإسكان المحلية الضعيفة إلى المعسكر الآخذ في التوسع للبنوك المركزية الأجنبية التي تنتهج سياسة متشددة. وكانت الاتجاهات الاقتصادية خلال فترة الأعياد - التي عادة ما تكون نعمة للإنفاق والسفر - مخيبة للآمال، حتى مع دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

انخفض مؤشر Hang Seng China Enterprises بنسبة 0.3٪ في هونغ كونغ، بعد أن أضاف ما يقرب من 3٪ يوم الجمعة.