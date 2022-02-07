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اليورو يهبط بعد بيانات للوظائف الأميركية دعمت انتعاش الدولار

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الدولار واليورو
الدولار واليورو
عملات أجنبية

اليورو يهبط بعد بيانات للوظائف الأميركية دعمت انتعاش الدولار

المتعاملون يتجهون صوب الدولار وسط رهان على زيادة أسرع في الفائدة

لندن - رويترز

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انخفض اليورو اليوم الاثنين، بعد ارتفاعه في الأسبوع الماضي الذي أعقب تحولا من البنك المركزي الأوروبي نحو تشديد السياسة النقدية.

واتجه المتعاملون صوب الدولار وسط رهان على أن القفزة في الوظائف التي خلقها الاقتصاد الأميركي في يناير قد تؤدي إلى زيادات أسرع في أسعار الفائدة من قبل مجلس الفيدرالي الأميركي.

انخفضت العملة الأوروبية الموحدة 0.2% إلى 1.1425 دولار، وذلك بعد أن سجلت أعلى مستوى لها منذ منتصف يناير يوم الجمعة. وتدعم الدولار من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية بعد بيانات الوظائف التي جاءت أفضل بكثير من المتوقع يوم الجمعة.

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ولم يطرأ على مؤشر الدولار تغيير يذكر في أحدث تعاملات اليوم، مسجلا 95.444، لكنه بعيد عن مستواه المنخفض عند 95.136 الذي لامسه الأسبوع الماضي قبل صدور أرقام سوق العمل.

وتقدم الين قليلا إلى 115.14 للدولار، فيما ارتفع الجنيه الإسترليني 0.1% إلى 1.3537 دولار، وكلاهما في منتصف نطاقي تحركاتهما في الآونة الأخيرة.

وارتفعت عملة بيتكوين المشفرة 0.45% إلى 41602 دولار، وذلك بعد أن قفزت 11% في وقت متأخر من يوم الجمعة.

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