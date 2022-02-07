بعد خسائر 5 أسابيع.. الأسهم الأوروبية تنتعش بقيادة "التعدين"
قفزت أسعار الألمنيوم في الصين 3%
انتعشت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين بعد خسائر استمرت لخمسة أسابيع على التوالي، إذ طغت مكاسب أسهم التعدين ونتائج الأعمال الإيجابية على مخاوف من سلسلة من قرارات تشديد للسياسة النقدية تلوح في الأفق ومن توتر جيوسياسي، بحسب "رويترز".
وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% بعد أن نزل 0.7% الأسبوع الماضي.
قادت أسهم شركات التعدين الانتعاش بزيادتها 1.2% إذ قفزت أسعار الألمنيوم في الصين 3% مدعومة بمخاوف بشأن الإمداد وتوقعات نمو الطلب، فيما ارتفعت العقود الآجلة للصلب وخام الحديد في الصين بعد أن دعت جهة معنية بالتخطيط في الدولة إلى تسريع أعمال البنية التحتية.
تقدم سهما ريو تينتو وأنغلو أميركان 1.1% و1.6% على الترتيب. قفز سهم أوروبيس، أكبر منتج للنحاس في أوروبا 4.7% بعد تأكيدها زيادة الأرباح الفصلية 85% وتقديرات ارتفاع أرباح السنة بأكملها بدعم صعود أسعار المعادن الصلبة وقوة الإنتاج.
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