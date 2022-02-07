.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

اكتتاب "دار المعدات الطبية".. تغطية شريحة الأفراد 34 مرة

  • الخط
شركة دار المعدات الطبية والعلمية
شركة دار المعدات الطبية والعلمية
سوق السعودية

اكتتاب "دار المعدات الطبية".. تغطية شريحة الأفراد 34 مرة

بلغ عدد المشاركين الأفراد 462.19 ألف مكتتب

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة الاستثمار كابيتال عن تغطية شريحة الأفراد باكتتاب شركة دار المعدات الطبية والعلمية في سوق الأسهم السعودية 34 مرة بحصيلة تجاوزت مليار ريال.

وكشفت "الاستثمار كابيتال" التي تدير الاكتتاب، في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، عن إتمام عملية الطرح لفئة الأفراد وتخصيص (1) سهم واحد كحد أدنى لكل مكتتب فرد مشمول في طلب الاكتتاب.

وسيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناء على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها، وذلك بنسبة تخصيص تبلغ 0.6896% على أساس تناسبي، علماً بأنه قد تم تجميع كسور الأسهم وتخصيصها بشكل تنازلي بدءاً من الطلبات الأعلى بواقع سهم لكل طلب حتى نفاذها.

اليوم.. بدء اكتتاب المؤسسات في طرح "دار المعدات الطبية" أسواق المال سوق السعودية اليوم.. بدء اكتتاب المؤسسات في طرح "دار المعدات الطبية"

وطرحت الشركة 6 ملايين سهم تمثل 30% من رأسمال الشركة، تم تخصيص 90% منها للمؤسسات المشاركة و10% للأفراد.

وكانت فترة اكتتاب المكتتبين الأفراد قد بدأت في يوم الاثنين 31 يناير 2022 وانتهت في يوم الخميس الموافق 3 فبراير باكتتابهم في كامل الأسهم المخصصة لهذه الشريحة والبالغة 600 ألف سهم بنسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة وبسعر 52 ريالاً سعودياً للسهم الواحد، وذلك من خلال الجهات المستلمة.

وبلغ عدد المشاركين الأفراد 462.19 ألف مستثمر، وسجلت القيمة الإجمالية لطلبات الأفراد حوالي 1.06 مليار ريال سعودي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
لماذا يغازل ماكرون القيصر بوتين ويخسر الحلفاء؟ لماذا يغازل ماكرون القيصر بوتين ويخسر الحلفاء؟
اكتشف المزيد