اكتتاب "دار المعدات الطبية".. تغطية شريحة الأفراد 34 مرة

أعلنت شركة الاستثمار كابيتال عن تغطية شريحة الأفراد باكتتاب شركة دار المعدات الطبية والعلمية في سوق الأسهم السعودية 34 مرة بحصيلة تجاوزت مليار ريال.

وكشفت "الاستثمار كابيتال" التي تدير الاكتتاب، في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، عن إتمام عملية الطرح لفئة الأفراد وتخصيص (1) سهم واحد كحد أدنى لكل مكتتب فرد مشمول في طلب الاكتتاب.

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وسيتم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناء على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها، وذلك بنسبة تخصيص تبلغ 0.6896% على أساس تناسبي، علماً بأنه قد تم تجميع كسور الأسهم وتخصيصها بشكل تنازلي بدءاً من الطلبات الأعلى بواقع سهم لكل طلب حتى نفاذها.

وطرحت الشركة 6 ملايين سهم تمثل 30% من رأسمال الشركة، تم تخصيص 90% منها للمؤسسات المشاركة و10% للأفراد.

وكانت فترة اكتتاب المكتتبين الأفراد قد بدأت في يوم الاثنين 31 يناير 2022 وانتهت في يوم الخميس الموافق 3 فبراير باكتتابهم في كامل الأسهم المخصصة لهذه الشريحة والبالغة 600 ألف سهم بنسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة وبسعر 52 ريالاً سعودياً للسهم الواحد، وذلك من خلال الجهات المستلمة.

وبلغ عدد المشاركين الأفراد 462.19 ألف مستثمر، وسجلت القيمة الإجمالية لطلبات الأفراد حوالي 1.06 مليار ريال سعودي.