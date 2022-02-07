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سهما "جاز العربية" و"العبيكان للزجاج" يتصدران ارتفاعات سوق "نمو" في أولى تداولاتهما

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جاز العربية
شركة جاز العربية للخدمات
سوق السعودية

سهما "جاز العربية" و"العبيكان للزجاج" يتصدران ارتفاعات سوق "نمو" في أولى تداولاتهما

تصدر سهم "جاز العربية" قيم وأحجام التداول

دبي - العربية.نت

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تصدر سهما شركة جاز العربية للخدمات وشركة العبيكان للزجاج ارتفاعات الأسهم في سوق السعودية الموازية "نمو" مع بدء تداول السهمين اليوم الاثنين، في السوق.

وارتفع سهم "جاز" بالنسبة القصوى 30% عند سعر 117 ريالا، متصدراً قيم وأحجام التداول في سوق "نمو" بقيمة 66.2 مليون ريال، وعدد 566.6 ألف سهم.

وارتفع سهم "العبيكان للزجاج" بالنسبة القصوى 30% عند 88.4 ريال للسهم.

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وخالف السهمان أداء مؤشر "نمو" ذو الحد الأعلى، المتراجع 0.14% عند مستوى 25282.5 نقطة، في التعاملات المبكرة.

وكانت شركة "جاز العربية" قد طرحت 5% من أسهمها تمثل 790 ألف سهم، وتم تحديد سعر السهم عند 90 ريالا.

وبلغت التغطية نحو 47 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة خلال فترة الطرح.

وسجلت شركة العبيكان للزجاج أسهمها لغرض الإدراج المباشر في السوق الموازية. واقتصر تداول هذه الأسهم على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها.

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