نتائج الأعمال الضعيفة للشركات الصناعية تهبط بالأسهم اليابانية

هبط مؤشر "نيكاي" القياسي الياباني اليوم الاثنين، مع تراجع أسهم بعض الشركات الصناعية التي جاءت نتائجها المالية مخيبة للآمال، في حين تأثرت سوق الأسهم بالمخاوف المستمرة من رفع أسعار الفائدة العالمية بوتيرة أسرع.

وعوض "نيكاي" بعضا من خسائره التي تكبدها في التعاملات المبكرة ليغلق على انخفاض بنسبة 0.70% مسجلا 27248.87 نقطة. وكان القطاع الصناعي أكبر خاسر، حيث هبط بنسبة 0.99%.

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ونزل مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا 0.24%. وارتفعت أسهم القطاع المالي مع صعود عائدات السندات بعد أن أثار تقرير التوظيف الأميركي يوم الجمعة الماضي توقعات لزيادة كبيرة في أسعار الفائدة. كما ارتفعت كذلك أسهم شركات الطاقة مدعومة بارتفاع سعر النفط الخام.

وكان سهم شركة "أوليمبس كورب"، أكبر خاسر على مؤشر "نيكاي"، حيث تراجع 12.2% متأثرا بنتائج أعمال ضعيفة.

ونزل سهم "تايو يودين" لمكونات الإلكترونيات 9.69% أيضا بعد نتائج مالية محبطة. كما هبط سهم "أدفانتست" 2.74% وسهم "طوكيو إلكترون" 1.37%.

وعلى الجانب الآخر، كان سهم مجموعة "سوفت بنك" أكبر رابح، إذ زاد بنسبة 2.61%.