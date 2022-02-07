الروبل يقفز لأعلى مستوى في 3 أسابيع مدعوماً بارتفاع النفط 

ارتفع الروبل الروسي إلى أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع مقابل الدولار اليوم، بدعم من أسعار النفط القوية، رغم أن المكاسب قيدها التوتر بشأن أوكرانيا.

قفز الروبل إلى 75.44 أمام الدولار، وهو أعلى مستوى له منذ 13 يناير، قبل أن يتراجع قليلا إلى 75.57.

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أمام اليورو، صعد الروبل 0.65% إلى 86.36. ويتحرك الروبل مبتعدا عن أدنى مستوى له في حوالي 15 شهرا أمام الدولار والبالغ 80.41 الذي سجله الشهر الماضي عندما هددت قوى غربية بفرض مزيد من العقوبات على روسيا إذا غزت أوكرانيا.

نفى الكرملين أن تكون لديه أي خطط لغزو أوكرانيا. تترقب الأسواق اجتماع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في وقت لاحق اليوم.