تغطية الطرح العام لأسهم "ماكرو غروب" في بورصة مصر 102 مرة

أعلنت إدارة البورصة المصرية عن تغطية الطرح العام لأسهم شركة المستحضرات الطبية "ماكرو غروب"، 102 مرة، حيث بلغ إجمالي كميات أوامر الشراء (الكمية المبدئية) المسجلة بسوق الصفقات الخاصة 1.351.096.905 سهم. وكانت قد تمت تغطية الطرح الخاص لـ"ماكرو غروب" 1.79 مرة.

وأوضحت البورصة أن السعر النهائي الذي تم تحديده هو 4.85 جنيه للسهم.

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يشار إلى أن الشركة حصلت في ديسمبر الماضي على الضوء الأخضر من هيئة الرقابة المالية لطرح أسهمها بالبورصة، وأمهلتها حتى أواخر يناير لتنفيذ الطرح.

وفي السابق أعلنت "ماكرو غروب" عن تأجيل خطة الطرح في اللحظات الأخيرة في أبريل من العام الماضي على الرغم من الإقبال الكبير المؤسسات الاستثمارية الدولية، مشيرة إلى القلق بشأن قدرة السوق على استيعاب هذا العدد الكبير من الطروحات بالبورصة المصرية.

وكانت الشركة على وشك بدء اكتتاب الأفراد عندما قررت إرجاء الطرح، وحددت حينها سعر السهم الواحد بين 5.30 و6.15 جنيه بقيمة إجمالية تتراوح بين 3.1 و3.6 مليار جنيه للصفقة. وقالت مصادر لإنتربرايز الشهر الماضي إن الشركة تخطط لبدء عملية بناء سجل الأوامر مجددا عقب موسم العطلات.

وكلفت "ماكرو غروب" المجموعة المالية هيرميس بدور المنسق الدولي الوحيد، كما كلفت كل من هيرميس ورينيسانس كابيتال للقيام بدور المديرين المشتركين لسجل الأوامر، فيما عينت الشركة مكتب وايت أند كيس مستشارا قانونيا لها في عملية الطرح. وتقوم شركة إنك تانك بدور مستشار علاقات المستثمرين.