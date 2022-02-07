"وول ستريت" تفتح على ارتفاع بعد أسبوع من التقلبات

ارتفعت المؤشرات الرئيسية لبورصة "وول ستريت" عند الفتح اليوم، بعد أسبوع من تعاملات متقلبة، وسط نتائج فصلية متباينة من كبرى شركات التكنولوجيا.

وفقا لوكالة "رويترز"، قفز سهم "بيلوتون" لمعدات اللياقة البدنية بفعل تقارير لوسائل إعلام عن اهتمام من مشترين محتملين من بينهم شركة "أمازون".

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وبدأ المؤشر "داو جونز" الصناعي جلسة التداول مرتفعا 0.05% إلى 35108.38 نقطة، فيما زاد المؤشر "ستاندرد أند بورز 500" القياسي 0.12% إلى 4505.75 نقطة، في حين صعد المؤشر "ناسداك" المجمع 0.15% إلى 14118.79 نقطة.