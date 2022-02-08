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أسهم التكنولوجيا تصعد بـ"نيكاي" رغم حذر يسبق بيانات أميركية

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بورصة طوكيو
بورصة طوكيو
أسهم اليابان

أسهم التكنولوجيا تصعد بـ"نيكاي" رغم حذر يسبق بيانات أميركية

حرص المستثمرون على اقتناص الأسهم التي كانت متضررة

طوكيو - رويترز

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أغلق مؤشر نيكاي الياباني على ارتفاع طفيف اليوم الثلاثاء، بدعم من أسهم التكنولوجيا، إذ حرص المستثمرون على اقتناص الأسهم التي كانت متضررة، وذلك رغم الحذر الذي يسود قبيل صدور بيانات التضخم الأميركية المقرر في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

وأغلق مؤشر نيكاي القياسي مرتفعا 0.13% عند 27284.52 نقطة، ماحيا معظم مكاسبه في بداية الجلسة التي وصلت إلى 0.8%.

وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.42% إلى 1934.06 نقطة.

قادت أسهم التكنولوجيا المكاسب، إذ ارتفع سهم شركة الهواتف كيه.دي.دي.آي 1.63%، وتلاه سهم شركة صناعة الروبوت فاونك الذي تقدم 1.37%، ثم سهم طوكيو إلكترون لمعدات تصنيع الرقائق بزيادته 0.4%.

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