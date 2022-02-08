الأسهم الأوروبية تواصل مكاسبها مدعومة بنتائج أعمال قوية

واصلت الأسهم الأوروبية مكاسبها، اليوم الثلاثاء، بعد أن خففت رئيسة البنك المركزي الأوروبي المخاوف بشأن تشديد أسرع للسياسة النقدية هذا العام، فيما تدعمت معنويات المستثمرين أيضا بنتائج أعمال إيجابية.

وارتفع المؤشر "ستوكس 600" القياسي 0.3%.

مادة اعلانية

وكانت أسهم شركات النفط من بين أكبر الرابحين على المؤشر الأوروبي، إذ صعدت 0.8% بعد أن أعلنت "بي.بي" عن ربح 12.8 مليار دولار خلال العام الماضي، وهو الأعلى في ثماني سنوات، مع ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي والنفط. وزاد سهم شركة الطاقة العملاقة التي مقرها لندن 1.7%، بينما هبط سهم بنك "بي إن بي باريبا" الفرنسي 3.5% بعد أن أعلن عن أرباح قبل التخصيص أقل من المتوقع.

يشار إلى أن الأسهم الأوروبية انتعشت أمس بعد خسائر استمرت لخمسة أسابيع على التوالي، إذ طغت مكاسب أسهم التعدين ونتائج الأعمال الإيجابية على مخاوف من سلسلة من قرارات تشديد السياسة النقدية تلوح في الأفق ومن توتر جيوسياسي، بحسب "رويترز".

وصعد المؤشر "ستوكس 600" 0.1% بعد أن نزل 0.7% الأسبوع الماضي.

وقادت أسهم شركات التعدين الانتعاش بزيادتها 1.2% إذ قفزت أسعار الألمنيوم في الصين 3% مدعومة بمخاوف بشأن الإمداد وتوقعات نمو الطلب، فيما ارتفعت العقود الآجلة للصلب وخام الحديد في الصين بعد أن دعت جهة معنية بالتخطيط في الدولة إلى تسريع أعمال البنية التحتية.

وتقدم سهما ريو تينتو وأنغلو أميركان 1.1% و1.6% على الترتيب. وقفز سهم أوروبيس، أكبر منتج للنحاس في أوروبا 4.7% بعد تأكيدها زيادة الأرباح الفصلية 85% وتقديرات ارتفاع أرباح السنة بأكملها بدعم صعود أسعار المعادن الصلبة وقوة الإنتاج.