البورصة المصرية: تنفيذ طرح "ماكرو غروب" بـ 1.283 مليار جنيه

أعلنت إدارة البورصة المصرية عن تنفيذ الطرح العام والخاص لأسهم شركة "ماكرو غروب" للمستحضرات الطبية، لعدد 264.513.661 سهما بنسبة 45.8% من أسهم رأسمال الشركة المصدر بسعر 4.85 جنيهات للسهم على شريحتين (عام وخاص) وبقيمة إجمالية بلغت مليارا و282 مليونا و891 ألفا و256 جنيها وذلك كما يلي:

- الشريحة الأولى (الطرح العام): عدد 13.225.683 سهما تمثل نسبة 5% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع والتي تمثل نسبة 2.3% من إجمالي أسهم الشركة المصدرة.

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- الشريحة الثانية (الطرح الخاص): عدد 251.287.978 سهما تمثل نسبة 95% من عدد الأسهم المطروحة للبيع والتي تمثل 43.5% من إجمالي أسهم الشركة المصدرة.

يشار إلى أن الشركة حصلت في ديسمبر الماضي على الضوء الأخضر من هيئة الرقابة المالية لطرح أسهمها بالبورصة، وأمهلتها حتى أواخر يناير لتنفيذ الطرح.

وفي السابق أعلنت "ماكرو غروب" عن تأجيل خطة الطرح في اللحظات الأخيرة في أبريل من العام الماضي على الرغم من الإقبال الكبير المؤسسات الاستثمارية الدولية، مشيرة إلى القلق بشأن قدرة السوق على استيعاب هذا العدد الكبير من الطروحات بالبورصة المصرية.

وكانت الشركة على وشك بدء اكتتاب الأفراد عندما قررت إرجاء الطرح، وحددت حينها سعر السهم الواحد بين 5.30 و6.15 جنيه بقيمة إجمالية تتراوح بين 3.1 و3.6 مليار جنيه للصفقة. وقالت مصادر لإنتربرايز الشهر الماضي إن الشركة تخطط لبدء عملية بناء سجل الأوامر مجددا عقب موسم العطلات.

وكلفت "ماكرو غروب" المجموعة المالية هيرميس بدور المنسق الدولي الوحيد، كما كلفت كل من هيرميس ورينيسانس كابيتال للقيام بدور المديرين المشتركين لسجل الأوامر، فيما عينت الشركة مكتب وايت أند كيس مستشارا قانونيا لها في عملية الطرح. وتقوم شركة إنك تانك بدور مستشار علاقات المستثمرين.