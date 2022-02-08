اليورو يواجه صعوبة في البقاء فوق 1.14 دولار بعد تصريحات لاغارد

تراجع اليورو لليوم الثاني على التوالي، اليوم الثلاثاء، بعد أن قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إنه لا توجد حاجة لتشديد كبير للسياسة النقدية في منطقة اليورو.

وأشارت وكالة "رويترز"، إلى أن عائدات السندات، كانت قد ارتفعت وسجل اليورو أعلى أداء أسبوعي منذ مارس 2020 الأسبوع الماضي عندما فتح "المركزي الأوروبي" الباب أمام رفع الفائدة في وقت لاحق هذا العام، وقال إن اجتماعه يوم العاشر من مارس سيكون حاسما في تحديد وتيرة إنهاء خطة شراء السندات.

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وفاجأ تشدد "المركزي الأوروبي" الأسواق، ودفع عائدات السندات في دول الأطراف الأوروبية، خاصة إيطاليا للارتفاع أمس، إذ شعر المستثمرون بالقلق من أثر تشديد السياسة النقدية بأسرع من المتوقع على سندات الدول المثقلة بالديون.

لكن أمس الاثنين، أبدت لاغارد موقفا أقل تشددا قائلة إن التضخم من المستبعد أن يستمر في ارتفاعه مما دفع اليورو للتراجع. وفي التعاملات المبكرة اليوم، نزل اليورو 0.3% ليواجه صعوبة في البقاء فوق مستوى 1.14 دولار، بينما ارتفع مؤشر الدولار 0.3% إلى 95.67، في حين لم يطرأ تغير يذكر على الدولار الأسترالي الذي سجل 0.7127 دولار.

وتجاوز سعر العملة المشفرة "بيتكوين" متوسط سعرها في 50 يوما لتتجاوز 44 ألف دولار للمرة الأولى منذ شهر اليوم الثلاثاء.