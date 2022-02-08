بورصات الخليج تغلق على أداء متباين مع انخفاض النفط

أغلقت أسواق الأسهم الرئيسية في الشرق الأوسط على أداء متباين اليوم الثلاثاء مع انخفاض أسعار النفط فيما أثر على المؤشرات، غير أن تراجع التوتر الجيوسياسي ساعد أسواقا أخرى، حيث سجل مؤشر دبي الرئيسي أفضل أداء على مدى 10 جلسات.

وأغلق مؤشر دبي على ارتفاع 0.77% مسجلا 3213 نقطة، ومحققا أكبر مكاسب يومية بالنسبة المئوية منذ 28 يناير الماضي.

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كما أغلق مؤشر أبوظبي مرتفعا 0.5% إلى 8780 نقطة، محققا مكاسب لثالث جلسة على التوالي مع صعود سهم بنك أبوظبي الأول، 0.6%.

وفتح سهم موانئ أبوظبي على 3.5 دراهم للسهم في أول تداول عليه في بورصة أبوظبي اليوم، وأغلق مرتفعا 3.4%.

وارتفع سهم شركة المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، التي اشترت حصة 7.4% في موانئ أبوظبي مقابل 1.2 مليون درهم، 1.5%.

وتراجع المؤشر الرئيسي السعودي 0.2% إلى 12226 نقطة.

وأغلق سهم شركة التجزئة فواز عبدالعزيز الحكير مرتفعا 0.5% بعد أن ارتفع 3.5% في أعقاب إعلان الشركة أرباحا ربع سنوية أمس.

وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر الأسهم القيادية المصري 0.2% إلى 11528 نقطة مسجلا خسائر للجلسة الثانية على التوالي.

وقاد الخسائر سهما فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية ومدينة نصر للإسكان والتعمير.