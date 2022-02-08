بيتكوين فوق 44 ألف دولار.. أعلى مستوى في 4 أسابيع
محللون يرجعون ذلك جزئيا إلى عوامل فنية مثل تسوية بعض المراكز المدينة
قفزت العملة المشفرة بيتكوين إلى أعلى مستوى في أربعة أسابيع في تعاملات اليوم الثلاثاء مواصلة الصعود للجلسة الثانية على التوالي، وأرجع محللون ذلك جزئيا إلى عوامل فنية مثل تسوية بعض المراكز المدينة التي كانت دفعتها إلى اتجاه نزولي استمر ثلاثة أشهر.
وسجلت بيتكوين، أكبر عملة مشفرة في العالم، 44 ألفا و356 دولارا، وهو أعلى مستوى منذ منتصف يناير/كانون الثاني.
وخلال الـ24 ساعة الماضية قفزت العملة بنسبة 3.4%، ووصلت القيمة السوقية إلى 840 مليار دولار.
ومنذ هوت إلى أضعف مستوى في ستة أشهر في 24 يناير/كانون الثاني، سجلت بيتكوين مكاسب بحوالي 35 %.
ولامست الإيثر، ثاني أكبر عملة رقمية، أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 3170 دولارا.
وحققت الإيثر مكاسب خلال الـ7 أيام الأخيرة بأكثر من 15%، فيما ارتفعت خلال الـ24 ساعة الماضية بنسبة 3.36%
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