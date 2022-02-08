تغطية طرح "رؤوم التجارية" في سوق الأسهم السعودية 740.8%
"رؤوم التجارية" تطرح مليون سهم بسعر 80 ريالا للسهم
أعلنت وساطة كابيتال، عن إتمام عملية طرح 20% من رأس مال شركة رؤوم التجارية في السوق الموازية "نمو"، بسعر 80 ريالا للسهم ونسبة تغطية 740.8%.
وذكرت "وساطة" التي تقوم بدور المستشار المالي للطرح، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه تم طرح مليون سهم من إجمالي أسهم "رؤوم" خلال فترة الطرح من 30 يناير حتى 7 فبراير 2022.
وتقوم كل من "وساطة كابيتال"، ومجموعة النفيعي للاستثمار، بإكمال الإجراءات اللازمة مع مجموعة تداول السعودية "تداول" ومن ثم تحديد موعد إدراج أسهم شركة رؤوم التجارية في السوق الموازية "نمو".
تأسست "رؤوم التجارية" في العام 1992، ويبلغ رأس مالها الحالي 50 مليون ريال، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة بريد، وتعمل في تجارة الزجاج والمرايا وديكورات الألمنيوم وتركيبها.
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