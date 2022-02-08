بورصة مصر.. هذه قصة الأموال الساخنة على الاكتتابات الجديدة

استعرض رئيس شركة الأوائل للاستشارات المالية، وائل عنبة، في مقابلة مع "العربية"، أداء البورصة المصرية، التي شهدت تذبذبا للمؤشرات داخل منطقة ضيقة بعد شهر يناير الذي شهد هبوطا ملحوظا.

وشرح أن حركة السيولة السريعة في السوق المصرية تتأثر في الوقت الحالي بتخمينات رفع الفائدة الأميركية، موضحا أن السوق المصرية تشكل أعلى سعر فائدة على أدوات الدخل الثابت، وتتحرك الأموال الأجنبية من سوق الأسهم إلى أدوات الدين لاقتناص فرص الفائدة المرتفعة.

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وقال إن رفع الفائدة الأميركية المرتقب سيغير من هذه المعادلة وفق النسب التي ستؤثر على قرار المستثمرين.

وأشار إلى حركة السيولة مع نشاط الطروحات الأولية الحالية والمرتقبة في السوق المصرية، موضحا أنه جرت تغطية الطرح العام لشركة ماكرو جروب 102 مرة والطرح الخاص 1.8 مرة، بما يشير إلى تحسن مستويات السيولة، لكنه اعتبر أن هذه الأموال ساخنة تستهدف اقتناص الفرص في الاكتتابات.

وأفاد أن السوق المصرية تترقب تعديلات مؤشر إم إس سي آي للاسواق الناشئة غدا الاربعاء.