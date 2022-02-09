استقرار أسعار النفط يصعد ببورصات الشرق الأوسط              

ارتفعت أسواق الأسهم في الشرق الأوسط اليوم، متتبعة صعود أسواق الأسهم العالمية مع استقرار أسعار النفط حول 90 دولارا للبرميل.

وصعد مؤشر البورصة المصرية بعد أن عرض بنك أبوظبي الأول شراء حصة الأغلبية في المجموعة المالية "هيرميس".

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وأغلق المؤشر القياسي للأسهم السعودية منخفضا 0.2%، إذ غطت خسائر للقطاع المالي على مكاسب للاتصالات.

وارتفع المؤشر الرئيسي للأسهم في بورصة دبي 1%، مسجلا أكبر مكسب ليوم واحد بالنسبة المئوية في حوالي ثلاثة أسابيع.

وأفادت وثيقة بأن بنك دبي الإسلامي، أكبر المصارف الإسلامية في الإمارات، باع أمس صكوكا ممتازة غير مضمونة لأجل خمس سنوات مقومة بالدولار بقيمة 750 مليون دولار، وذلك بعدما استقطب بيع الدين طلبات بأكثر من 1.6 مليار دولار. وارتفع سهم البنك 2%.

وفي أبوظبي، أغلق المؤشر الرئيسي للأسهم مرتفعا 0.7%.

ونقلت وكالة "رويترز"، عن محللين قولهم إن المستثمرين يعودون إلى السوق مع انحسار التوتر الجيوسياسي، وإن الطرح العام الأولي لـ"موانئ دبي" يجتذب رؤوس أموال جديدة.

وأغلق المؤشر الرئيسي للأسهم القطرية مرتفعا 1.1% مسجلا أفضل أداء منذ 13 يناير.

وقفز سهم "صناعات قطر" 8.1% بعد أن أعلنت شركة البتروكيماويات أمس عن زيادة حادة في أرباحها السنوية.

وخارج منطقة الخليج، أغلق مؤشر الأسهم القيادية في البورصة المصرية مرتفعا 0.6%، مسجلا أفضل أداء في أسبوع بدعم من صعود سهم المجموعة المالية "هيرميس"، أكبر بنك استثمار في البلاد، بنسبة 9.3%.

وقال بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات، والمجموعة المالية "هيرميس"،‭ ‬إن البنك الإماراتي قدم عرضا لشراء حصة مسيطرة في المجموعة بما يجعل قيمتها السوقية 18.5 مليار جنيه مصري (1.18 مليار دولار).

وارتفع سهم بنك أبوظبي الأول 1.5%.