"يو بي إس" يتوقع ارتفاع مؤشر S&P500 بـ 8% في 2022.. لهذا السبب!

أوصى بنك الاستثمار يو بي إس UBS المستثمرين بـ "شراء الأسهم عند الانخفاض"، قائلاً إن موسم أرباح الربع الرابع عزز الجدل بشأن امتلاك الأسهم.

وتوقع UBS أن يرتفع مؤشر S&P 500 إلى 4850 نقطة بحلول نهاية العام، وهو ما سيكون زيادة بنسبة 8% عن مستوى إغلاق يوم الاثنين عند 4483.87.

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وقال محللو يو بي إس، بما في ذلك رئيس استراتيجية الأسهم الأميركية كيث باركر، في مذكرة يوم الاثنين: "الأرباح القوية هي السبب في أننا نوصي بشراء الانخفاضات".

وأضاف "يو بي إس" أن شركات S&P 500 قد تجاوزت توقعات الأرباح بنسبة 10% بشكل إجمالي، وتوقعات المبيعات بما يقل قليلاً عن 3%، وفقاً لما ذكره "Insider"، واطلعت عليه "العربية.نت".

من جانبها، ترى شركة البيانات Factset، أن الشركات تسير على المسار الصحيح للإبلاغ عن نمو في الأرباح بأكثر من 25% للربع الرابع على التوالي.

يأتي ذلك، فيما انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 5.9% عن إغلاق العام الماضي، في حين انخفض مؤشر ناسداك 100 والذي تسيطر عليه شركات التكنولوجيا بنسبة 10.7%، بسبب مخاوف من سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشددة والمتوقعة خلال العام الجاري.

ولاحظ يو بي إس أن الشركات تواجه أقوى ارتفاع في تكاليف الأجور منذ أوائل عام 2000. ومع ذلك، قال محللو البنك إن مؤشر S&P 500 مرن نسبياً لجهة تكاليف العمالة، على الرغم من تعرض بعض القطاعات مثل الضيافة والتجزئة لمزيد من الانكشاف.

وقالوا أيضاً إن ارتفاع عوائد السندات، الذي أثر على الأسهم مؤخراً، من المرجح أن يستمر، وهو علامة على أنه من المتوقع أن يكون النمو قويا.