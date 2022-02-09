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على خطى "وول ستريت".. أسهم اليابان تغلق مرتفعة

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الأسهم اليابانية نيكاي بورصة طوكيو
بورصة طوكيو
الأسواق العالمية

على خطى "وول ستريت".. أسهم اليابان تغلق مرتفعة

"نيكاي" يرتفع 1.08%.. و"توبكس" 0.94%

طوكيو - رويترز

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أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع اليوم الأربعاء، بعد صعود بقيادة قطاع التكنولوجيا ليلا في بورصة "وول ستريت"، في حين يشتري المستثمرون أسهم شركات أعلنت عن نتائج قوية مع ارتفاع المعنويات أكثر بفضل اقتراب موسم الأرباح من ذروته.

وتقدم مؤشر "نيكاي" 1.08% ليغلق عند 27579.87 نقطة، بينما ارتفع مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا 0.94% إلى 1952.22 نقطة.

وأغلقت "وول ستريت" على ارتفاع حاد الليلة الماضية بفضل شركات التكنولوجيا الكبيرة مثل "أبل" و"مايكروسوفت"، في حين أدت قفزة في عوائد سندات الخزانة إلى ارتفاع أسهم البنوك قبل بيانات رئيسية بشأن التضخم هذا الأسبوع.

الدولار مستقر قبل بيانات التضخم الأميركية أسواق المال الدولار الدولار مستقر قبل بيانات التضخم الأميركية

وارتفع سهم "آي.إتش.آي" لصناعة المعدات الثقيلة 10.05%، وكانت صاحبة أفضل أداء على مؤشر "نيكاي" بعد أن رفعت الشركة توقعاتها للأرباح التشغيلية السنوية لثلاثة أمثالها.

وزاد سهم "نيسان موتور" 5.67% بعدما رفعت شركة السيارات توقعاتها لأرباح العام بالكامل. وصعد سهم تويوتا موتور 0.94% حتى مع خفض شركة صناعة السيارات هدف الإنتاج السنوي بمقدار نصف مليون سيارة إضافية، إذ أدى النقص في الرقائق والإجازات المرضية المرتبطة بجائحة "كوفيد-19" إلى تراجع الإنتاج.

وهبط سهم "دي إن.إيه" لتطوير الألعاب 6.98%، وكان الأسوأ أداء على مؤشر نيكاي وأعقبته شركة "تايهيو" للأسمنت التي خسر سهمها 5.82%.

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