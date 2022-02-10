أسواق العملات تترقب بيانات التضخم الأميركي

تمسك الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي بالمكاسب التي حققاها في الآونة الأخيرة وحوما قرب أعلى مستوى في عدة أسابيع اليوم الخميس، وهو ما يتماشى مع إقبال المستثمرين على الأصول المحفوفة بالمخاطر مثل الأسهم، لكن لم يطرأ عليهما أي تغير يذكر قبيل إعلان بيانات التضخم الأميركي اليوم.

وقد تقدم تلك البيانات مؤشرات جديدة للمتعاملين بخصوص وتيرة تشديد السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي.

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وجرى تداول الدولار الأسترالي في أحدث معاملاته مقابل 0.7174 دولار أميركي غير مبتعد كثيرا عن 0.7194 سجلها في اليوم السابق وهو ما يقترب من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع.

وسجل الدولار النيوزيلندي 0.6682 دولار، وكان قد اقترب من أعلى مستوى في أسبوعين عند 0.66975 دولار أمس الأربعاء.

كما لم يؤثر تحسن المعنويات بشكل يذكر على الين الياباني، وهو من عملات الملاذ الآمن، وجرى تداوله مقابل 115.61 دولار.

واستقر مؤشر الدولار عند 95.561، ولم يشهد أيضا تغيرا يذكر خلال الأسبوع بعد أسبوعين شهدا تقلبات.

وسجل اليورو 1.1423 دولار وانخفض هذا الأسبوع، بعدما قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد يوم الاثنين إنه لا توجد حاجة لتشديد كبير للسياسة النقدية.

واستقر الجنيه الاسترليني مقابل 1.353 دولار.

وبالنسبة للعملات الرقمية استقرت بتكوين عند 44200 دولار أقل بقليل من أعلى مستوى في خمسة أسابيع سجلته يوم الثلاثاء.