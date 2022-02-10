سوق السعودية
إدراج شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة في "تداول" الاثنين المقبل
حدود التذبذب السعرية اليومية ستكون +/- 30% في أول 3 أيام
أعلنت مجموعة "تداول السعودية" أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة في السوق الرئيسية اعتباراً من يوم الاثنين 13/07/1443 هـ الموافق 14/02/2022م برمز تداول 1321 وبالرمز الدولي SA15GH80KKH0.
وذكرت "تداول" أن حدود التذبذب السعرية اليومية ستكون +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.
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وسيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/+ 10%، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.
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