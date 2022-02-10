إدراج شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة في "تداول" الاثنين المقبل

أعلنت مجموعة "تداول السعودية" أنه سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة في السوق الرئيسية اعتباراً من يوم الاثنين 13/07/1443 هـ الموافق 14/02/2022م برمز تداول 1321 وبالرمز الدولي SA15GH80KKH0.

وذكرت "تداول" أن حدود التذبذب السعرية اليومية ستكون +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%.

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وسيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج، وابتداءً من اليوم الرابع للتداول، سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى -/+ 10%، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري.