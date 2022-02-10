الراجحي كابيتال للعربية: لهذه الأسباب تزايد الإقبال على طرح علم

قال مازن السديري رئيس قسم الأبحاث في الراجحي كابيتال، إن الإقبال الكبير الذي شهده طرح شركة علم من قبل المكتتبين الأفراد، يؤكد على طلب السوق العالي على منتج فريد.

وأضاف في حديثه لـ "العربية" أن هذا الطلب يأتي ضمن التحول الرقمي في المملكة الذي من المتوقع أن تستفيد منه الشركة، خاصة وأن الرقمنة تشمل 50% فقط من الأعمال الحكومية في السعودية وفقا لتصريحات المسؤولين، ما يعني أن هناك نموا كبيرا في هذا المجال، وهو الأمر الذي ساهم في إعطاء نظرة متفائلة للشركة.

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وأشار إلى أنه إذا ما جرى توقع الأرباح السنوية للشركة بناء على نتائجها للتسعة أشهر الأولى من العام الماضي، فإن مكرر الربحية للشركة عند 18 مرة وهو مستوى جيد.

وأعلنت شركة الرياض المالية بصفتها مدير الاكتتاب والمستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية في الطرح العام الأولي لشركة علم عن إتمام عملية الطرح لفئة الأفراد وتخصيص 6 أسهم كحد أدنى لكل مكتتب فرد مشمول في طلب الاكتتاب، بينما تم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناء على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها.

وطرحت الشركة 24 مليون سهم تمثل 30% من رأسمال الشركة خصص 70% منها للجهات المشاركة و30% للأفراد.

أما فيما يتعلق بنمو الاقتصاد السعودي، الذي جرى الإعلان عن معدلاته اليوم والتي بلغت 3.3% العام الماضي، قال السديري إن معدل نمو القطاع غير النفطي كان 5% وهو أعلى من مستوى 4% الذي يعتبر معدلا صحيا للدول النامية.

وأشار إلى أن معدلات النمو للاقتصاد ساهمت في إبقاء معدل الديون دون 30% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتوقع وصول نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي للسعودية إلى نحو 25%.