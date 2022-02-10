بنك الرياض يجمع 750 مليون دولار من طرح صكوك
بلغ إجمالي عدد الصكوك 3750 صكاً بقيمة اسمية 200 ألف دولار
أعلن بنك الرياض، اليوم الخميس، عن انتهاء طرح إصدار صكوك رأس مال من الشريحة الأولى مقوّمة بالدولار الأميركي.
وقال البنك في بيان لتداول السعودية، إن الصكوك التي تم طرحها داخل وخارج المملكة العربية السعودية على مستثمرين مؤهلين، بلغت قيمتها 750 مليون دولار.
وبلغ العدد الإجمالي للصكوك 3,750 صكا بناء على الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار. وتبلغ القيمة الاسمية للصك 200 ألف دولار.
وأوضح البنك أن العائد على الصكوك يبلغ 4% سنويا، مشيرا إلى أن الصكوك التي جرى إصدارها صكوك دائمة، ويجوز للبنك في بعض الحالات استردادها.
وعين شركة إتش إس بي سي وشركة الرياض المالية وبنك ستاندرد تشارترد كمديرين للاكتتاب ومديرين لسجل الاكتتاب لعقد مكالمات مع المستثمرين.
ويهدف الطرح إلى دعم قاعدة رأس مال البنك وتلبية احتياجاته المالية والاستراتيجية.
-
تجارة مصر وأميركا تتجاوز 9 مليارات دولار في 2021الصادرات إلى الولايات المتحدة بلغت 3.3 مليار دولار اقتصاد
-
إيلون ماسك يخسر أقماره الصناعية بعد إطلاقها.. سبب غريب أعادها إلى الأرض!40 قمراً صناعياً تعرضت لعاصفة مغناطيسية أرضية قصص اقتصادية
-
كورونا يضاعف عائدات فايزر.. و50% قفزة متوقعة في 2022العوائد المرتبطة بالجائحة تصل إلى 54 مليار دولار العام الجاري قصص اقتصادية