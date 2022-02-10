ترقية سهم "السعودية للأبحاث" إلى مؤشر MSCI القياسي العالمي

أظهرت المراجعة الربع سنوية لمؤشر MSCI القياسي العالمي، ترقية سهم المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام بإضافته إلى المؤشر، مقابل حذف سهم "أسمنت السعودية".

وشهدت المراجعة الدورية لمؤشر MSCI العالمي للشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة، إضافة سهم "أسمنت السعودية"، مقابل خروج سهم السعودية للأبحاث والإعلام.

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ويضم مؤشر MSCI القياسي العالمي، عن مناطق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا سهمي السعودية للأبحاث والإعلام وشركة AerCap أكبر شركة لتأجير الطائرات في العالم.

وأعلنت شركة MSCI، عن نتائج المراجعة ربع السنوية لمؤشراتها ويبدأ تطبيقها في 28 فبراير 2022.

وأظهرت مراجعة مؤشر MSCI القياسي العالمي، الذي يتتبع الأسهم في 23 سوقًا متقدمًا و25 سوقًا ناشئًا، إضافة لـ 21 سهماً وحذف 11 سهماً.

وشهد مؤشر الشركات ذات رؤوس الأموال الصغيرة إضافة 11 سهماً مقابل حذف 11 سهماً أيضاً.

كانت سوق "تداول السعودية"، قد انضمت إلى مؤشرات MSCI وFTSE Russell وS&P للأسواق الناشئة.

واستغرقت أقل من أي سوق آخر للانتقال من الترشيح إلى الإدراج بالنسبة لمؤشر MSCI.