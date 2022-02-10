مستثمر سعودي يشتري 6.9 مليون سهم من "برايم القابضة"

أفصحت شركة "برايم القابضة"، عن شراء مستثمر سعودي، 6.9 مليون سهم بقيمة إجمالية قدرها 4.7 مليون جنيه تقريبا.

وذكرت الشركة في إفصاح للبورصة المصرية اليوم الخميس، أن نسبة مساهمة فهد الحرقان ارتفعت بعد تلك العملية من 3% إلى 5% من إجمالي الأسهم.

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وبلغ متوسط سعر السهم في الصفقة 0.67 جنيه، وتم تنفيذها بواسطة شركة "برايم لتداول الأوراق المالية".

ويبلغ رأس المال المصدر لشركة "برايم" حاليا، 350 مليون جنيه، موزعا على 35 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم.

وكانت "برايم القابضة" أفصحت مؤخرا عن بيع شركة "كاش لإدارة الأصول" حصتها البالغة 18.5 مليون سهم تقريبا بقيمة إجمالية قدرها 21.5 مليون جنيه.

وقالت الشركة في إفصاح مرسل للبورصة آنذاك، إن الأسهم المباعة تمثل 5.2% من إجمالي الأسهم، مشيرة إلى أن شركة "كاش" لم تعد تحتفظ إلا بعدد محدود جدا من الأسهم (0.0067%).

وبلغ متوسط سعر السهم في الصفقة 1.15 جنيه، وتم تنفيذها بواسطة شركة "برايم لتداول الأوراق المالية"، ولم يظهر الإفصاح ارتباط الشركة المساهمة بأي مجموعة مرتبطة بالشركة.

كما أفصحت الشركة عن بيع شركة "تي واي كومينكيشن" للتوكيلات وخدمات المحمول، 3.5 مليون سهم من حصتها، بقيمة إجمالية قدرها 3.94 مليون جنيه.

وبلغ متوسط سعر السهم في هذه الصفقة 1.12 جنيه، ونفذتها "برايم لتداول الأوراق المالية"، وانخفضت نسبة مساهمة "تي واي كومينكيشن" بعد العملية من 9.92% إلى 8.56%.